Useat käräjäoikeudet ovat mitätöineet pikavippien viivästyskorkoja – suurin osa velallisista ei hoksaa vastustaa kohtuutonta korkovaatimusta

Kotimaa

Useat käräjäoikeudet ovat mitätöineet pikavippien viivästyskorkoja – suurin osa velallisista ei hoksaa vastust

Useat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Esimerkiksi

Tuomioistuimissa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Kuluttaja-asiamies