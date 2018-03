Jälleenmyyjät poistavat myynnistä Jacky Makupala -vanukaspikareita – tuotteisiin päätynyt tarra voi takertua kurkkuun

Kotimaa

Jälleenmyyjiä on kehotettu poistamaan myynnistä Jacky Makupala -vanukaspikareita. Osassa Jacky Makupala Maitosuklaa (120 g)- sekä Jacky Makupala Vanilja-suklaavanukas (120 g) -tuotteissa on havaittu vierasesineenä halkaisijaltaan kolmesenttinen tarra, joka voi pahimmillaan takertua kurkkuun, Orkla Suomi varoittaa tiedotteessaan.



Takaisinveto koskee yksittäispakattuja vanukaspikareita. Takaisinvedettävien Jacky Makupala Maitosuklaa (120 g) -pikareiden ean-koodi on 64027173. Parasta ennen -päiväyksenä on 30.3.2018, 4.4.2018, 19.4.2018, 25.4.2018 tai 1.5.2018.



Takaisinvedettävien Jacky Makupala Vanilja-suklaavanukas (120 g) -pikareiden ean-koodi on 64027166. Parasta ennen -päiväyksenä on 4.4.2018.



Orkla Suomen mukaan vanukaspikarit voi palauttaa mihin tahansa tuotetta myyvään kauppaan. Kauppa hyvittää palautetun tuotteen.