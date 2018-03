Elisa rikkoi lakia markkinoidessaan liittymiään puhelimitse muiden operaattorien asiakkaille, linjaa Viestintävirasto

Kotimaa

Elisa rikkoi lakia markkinoidessaan liittymiään puhelimitse muiden operaattorien asiakkaille, linjaa Viestintä

Elisa on rikkonut puhelinmarkkinointikieltoa, kertoo Viestintävirasto.Viraston mukaan Elisa on markkinoinut matkapuhelinliittymiä puhelimitse muiden operaattoreiden asiakkaille vastoin lakia. Elisaa on vaadittu lopettamaan matkapuhelinliittymien markkinointi puhelimitse.Viestintävirasto kertoi antamastaan päätöksestä tiistaina.markkinointitoiminnan selvittämiseen lähdettiin, kun mobiililiittymiä myyvä Moi Mobiili teki viestintävirastolle toimenpidepyynnön asiasta viime vuoden puolella.Moi Mobiilin mukaan Elisa oli esimerkiksi heidän asiakkailleen markkinoinut puhelinliittymiä puhelimitse.Viestintävirasto teki asiasta selvityspyynnön Elisalle joulukuussa.tammikuussa antamassa ilmoituksesta selvisi, että sillä oli ollut lokakuusta 2017 lähtien käytössä puhelinmarkkinointitaktiikka. Muiden operaattoreiden asiakkaisiin kohdennetussa puhelinmarkkinoinnissa oli tiedusteltu, saako asiakkaalle kertoa Elisan matkapuhelinliittymistä.Viestintäviraston mukaan luvan kysyminen asiakkaalta puhelun aikana on jo itsessään puhelinliittymien markkinointia ja vastoin lakia.Viestintäviraston päätöksessä vedotaan tietoyhteiskuntakaarilakiin, jonka mukaan puhelinmarkkinointi on kielletty muiden operaattorien asiakkaille.Puhelinmarkkinointi on sallittu vain kuluttajan pyynnöstä esimerkiksi silloin, jos hän pyytää oma-aloitteisesti tarjousta matkapuhelinliittymästä. Markkinointikielto ei kuitenkaan koske muita tuotteita ja palveluita.Elisan mukaan syystalvella käytössä olleesta puhelinmarkkinointitavasta on luovuttu heti Viestintäviraston yhteydenoton jälkeen.