Tukes testasi: Vanhaan palovaroittimeen ei voi luottaa – varoitin pitäisi vaihtaa uuteen 5–10 vuoden välein

- ja kemikaalivirasto Tukesin selvityksessä havaittiin, että vanha palovaroitin ei toimi luotettavasti, ja se tulisi vaihtaa vähintään 5–10 vuoden välein.Tukes testasi 70 palovaroitinta, jotka olivat iältään 2–33-vuotiaita. Testeihin valittiin sellaiset palovaroittimet, joiden äänihälytys toimi testinapista painamalla. Vertailun luomiseksi testiin otettiin mukaan myös kahdeksan uutta palovaroitinta.testatiin kahdella eri tyyppisellä palolla Pelastusopiston Paloteatterissa. Kytevässä puupalossa vaaleaa savua muodostuu hitaasti. Sen sijaan polyuretaania poltettaessa savunmuodostus on nopeaa ja savu tummaa.Kaikki testatut palovaroittimet reagoivat savuun, mutta reaktioajoissa oli hajontaa. Testin mukaan ionisoivat palovaroittimet toimivat tasalaatuisemmin etenkin polyuretaanipalossa.Testatuista palovaroittimista 55 oli ionisoivia ja 23 optisia. Ionisoiva palovaroitin havaitsee tulipalon savun sähkönjohtavuuden perusteella.Optisen palovaroittimen toiminta perustuu laitteen sisällä olevan valonlähteen lähettämän valon mittaamiseen. Se havaitsee paremmin palot, joiden savu on sakeaa. Tukesin teettämän kyselyn mukaan yli 80 prosenttia markkinoille tulevista palovaroittimista on optisia.vanhimpien, likaisimpien ja ruostuneimpien palovaroittimien äänenvoimakkuus oli heikentynyt. Lisäksi likaantuminen ja ruostuminen voivat aiheuttaa palovaroittimen liiallista herkistymistä tai herkkyyden alenemista.Liiallinen herkistyminen lisää vääriä hälytyksiä, jolloin riski palovaroittimen käytöstä poistamiseen kasvaa. Herkkyyden hidastuminen jo muutamalla minuutilla hidastaa myös palon havaitsemista, jolloin pelastautumiseen tai alkusammutuksen aloittamiseen voi jäädä vähemmän aikaa.Tukesin mukaan likaantuminen, muutokset savuherkkyydessä, ruostuminen, äänenvoimakkuuden heikkeneminen ja muut palovaroittimissa iän myötä tapahtuvat muutokset tukevat palovaroittimen uusimistarvetta. Palovaroitin tulee uusia viimeistään kymmenen vuoden iässä.mukaan suurin syy palovaroittimien toimimattomuuteen on ihminen. Palovaroittimen toimintakunnon säännöllinen varmistaminen testinappia painamalla sekä pariston uusiminen ovat palovaroittimen toiminnan kannalta keskeisiä toimenpiteitä.Vuosina 2009–2016 Suomessa sattuneissa tulipaloissa palovaroitin ei toiminut kuudessa prosentissa paloista. 12 prosentissa tulipaloista palovaroitin ei ehtinyt toimia.