Yo-tutkinto halutaan järjestää myös englanniksi – Selvitys: tukisi Suomen koulutusvientiä, kustannukset eivät kasvaisi merkittävästi

Kotimaa

Yo-tutkinto halutaan järjestää myös englanniksi – Selvitys: tukisi Suomen koulutusvientiä, kustannukset eivät

Opetus- ja kulttuuriministeriön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkinnon

Tutkinnon

Selvityksen

Englanniksi

Vuonna