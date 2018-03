Suomessa vastuu jakaantuu liian kapeasti, sanoo Akavan Sture Fjäder: ”Kolmannes palkansaajista kantaa harteillaan Suomen hyvinvointia”

Kotimaa

Suomessa vastuu jakaantuu liian kapeasti, sanoo Akavan Sture Fjäder: ”Kolmannes palkansaajista kantaa harteill

”Nopeus,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Töksäytteleväksikin

Helsinkiin

Akava

Omasta