Khatia, hasista ja fentanyylia yritetään tuoda Suomeen yhä enemmän – Tullin huume­takavarikot lisääntyivät vuo

huumausainetakavarikot kasvoivat vuonna 2017 aiempiin vuosiin verrattuna.Tullin haaviin jäi vuonna 2017 yhteensä 3 175 kiloa huumausaineita, mikä on yli 2 000 kiloa edellisvuotta enemmän. Kasvun selittävät etenkin khat-huumeen ja hasiksen kasvaneet takavarikot. Khatia takavarikoitiin 1 500 kiloa ja hasista 600 kiloa edellisvuotta enemmän.Fentanyylijohdannaisia tulli takavarikoi noin 90 grammaa. Niiden määrä on merkittävä, koska aineiden käyttöannokset ovat erittäin pienet. Johdannaisista karfentaniilia, joka on 10 000 kertaa morfiinia vahvempaa, takavarikoitiin 0,12 grammaa.postiliikenteestä paljastui useita huumausainetapauksia, mikä kertoo siitä, että internetiä käytetään yhä enemmän huumeiden myynnissä ja hankinnassa. Myös matkustajaliikenteessä paljastui runsaasti huumeiden salakuljetuksia.Takavarikoitujen huumelääkkeiden määrä kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Lääkkeiden laiton maahantuonti on kasvanut räjähdysmäisesti sitä mukaa, kun internetin merkitys laittomien lääkkeiden kauppapaikkana on kasvanut. Suuri osa lääkkeiden takavarikoista tulee postiliikenteestä tai kuriirilähetyksistä.takavarikoi nelinkertaisen määrän dopingaineita vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2016. Dopingaineita takavarikoitiin 121 300 tablettia tai ampullia. Merkittävä muutos dopingaineiden salakuljetuksessa on, että niitä salakuljetetaan suurissa erissä.Kaiken kaikkiaan Tullin tietoon tuli vuonna 2017 yhteensä 9 409 rikosta, joista huumausainerikoksia oli 3 229.