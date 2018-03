Kotimaa

Sata lehmää joudutaan siirtämään aamulla sortuneesta suuresta navetasta Mustasaaressa

Suuren navetan katto on sortunut Mustasaaressa eli Korsholmissa Pohjanmaalla. Navetassa on noin sata lehmää, joita parhaillaan siirretään toiseen rakennukseen, kertoo pelastuslaitos tiedotteessaan.



Sadan lehmän karja on verrattain suuri. Suomen maitotiloilla keskimääräinen lehmäluku on hieman yli 40 lehmää.



Lehmien voinnista ei ollut heti tarkempaa tietoa. Pelastuslaitos on luvannut tiedottaa tapauksesta lisää myöhemmin aamun kuluessa.