asumisen hinta vaihtelee suuresti sen mukaan, missä kunnassa talo sijaitsee, kun vertailussa ovat kunta- tai aluekohtaisesti vaihtelevat maksut.Omakotiliitto vertasi maksuja 52 kunnassa, jotka edustavat 71 prosenttia Suomen asukasluvusta.Selvityksessä vertailtavia maksuja olivat kiinteistövero, lämmitys- ja käyttösähkö sekä vesi- ja jätemaksut.Omakotiliiton selvityksessä vertailtiin maksuja sähkölämmitteisissä, 120-neliöisissä, 30-vuotiaissa ja puurakenteissa niin sanotuissa tyyppiomakotitaloissa, joissa on tuhannen neliömetrin tontti.KTI Kiinteistötieto oy:n tekemän vertailun tiedot edustavat vuoden 2018 alkupuolen tilannetta.mukaan yhteenlasketuissa maksuissa on kuntien välillä enimmillään tuhannen euron ero vuodessa.Kalleinta omakotitalossa asuminen on Raisiossa, jossa selvityksessä tarkastellut vuosikustannukset ovat noin 4 300 euroa. Edullisinta on puolestaan Seinäjoella, jossa maksut vievät vuosittain noin 3 300 euroa.Omakotitalon asumiskustannukset ovat liiton mukaan keskimäärin 3 700 euroa vuodessa.Vertailussa suurimmat erot kuntien välillä syntyivät sähkön siirtomaksuista.jälkeen asumis­kustannuksiltaan kalleimpia kuntia ovat Järvenpää ja Siilinjärvi.Viime vuonna vertailussa kalleimmaksi osoittautunut Savonlinna oli tuoreimmassa selvityksessä neljänneksi kallein. Tänä vuonna vertailussa oli mukana aiempaa useampi kunta.Huokeimpia asumispaikkoja ovat Seinäjoen jälkeen Turku ja Vaasa.Viime vuonna maksuiltaan edullisin kunta Joensuu on nyt sijalla seitsemän.erot kustannuksissa muodostuvat selvityksen mukaan sähkönkäytöstä eli käytännössä lämmityksestä.Tyyppiomakotitalon sähkölämmitys maksaa selvityksen perusteella Siilinjärvellä 2 176 euroa vuodessa, mutta Turussa vain 1 514 euroa. Eroa paikkakuntien välillä on yli 600 euroa.Vertailussa sähkökustannuksiin laskettiin energia, siirto ja verot. Sähkömaksuissa suurimmat erot ovat siirtomaksujen välillä. Sähkönsiirtoa kuluttaja ei voi kilpailuttaa.Omakotiliiton selvityksen mukaan siirron kiinteän perusmaksun osalta kallein perusmaksu on Kajaanissa (29,60 euroa kuukaudessa) ja edullisin Tampereella (3,98 euroa). Vuositasolla maksuissa on eroa yli 300 euroa.on Omakotiliiton mukaan suuri erityisesti kasvukunnissa. Kallein vero on Espoossa (802 euroa) ja halvin Kontiolahdella (alle 200 euroa).Suurinta vesimaksua maksavat ylöjärveläiset (1 103 euroa). Raahessa vesimaksut ovat huomattavasti pienempiä (538 euroa). Vesimaksuun sisältyvät myös jäte- ja huleveden kustannukset.Omakotiliitto tähdentää, että vesimaksut muodostavat jo 21 prosenttia eli viidenneksen kaikista kunnallisista asumismenoista.osalta hajonta on suurta. Esimerkiksi maksuiltaan vertailun kalleimmiksi kunniksi osoittautuneissa Raisiossa ja Järvenpäässä kunnallisveroprosentti on 19,75.Sen sijaan vertailun edullisimmassa kunnassa Seinäjoella vero on selkeästi suurempi kuin Raisiossa, eli 21 prosenttia.