Kuka perii sinkun, miten jakautuu uusperheen omaisuus ja kenelle menevät ”toisella kierroksella” pariutuneiden rahat? HS kysyi, miten perintö kannattaa jakaa

Kotimaa

Kuka perii sinkun, miten jakautuu uusperheen omaisuus ja kenelle menevät ”toisella kierroksella” pariutuneiden

Perintöasiat

Uusperheiden tilanne voi olla mutkikkaampi.

Kun pariskunta avioituu iäkkäänä, ajatus perinnönjaosta voi olla toisenlainen.

Jos pariskunnalla ei ole lapsia, puoliso perii vainajan.

Avoparien tilanne on hyvin erilainen kuin avioparien.

Kuka on lapsettoman sinkun lähin perillinen?

Joidenkin yksin eläneiden ihmisten perintö menee valtiolle.

Perintöasiat voivat olla vaikea puheenaihe perheissä.