Vireä ja moderni 69-vuotias julkistetaan tänään – Kela esittelee uuden äitiyspakkauksensa

tehdään taas pala suomalaista historiaa, kun Kela julkistaa tämän vuoden äitiyspakkauksen. Sitä on jaettu jo lähes 70 vuotta.Kaikki äidiksi tulevat naiset saivat äitiyspakkauksen vuonna 1949. Vauva-avun historia on kuitenkin paljon pitempi ja alkaa lähes sadan vuoden takaa.Mannerheimin lastensuojeluliitto ryhtyi jakamaan niin sanottuja kiertokoreja 1922. Koreissa oli vauvan hoitoa ja vaatetusta helpottavia tarvikkeita, jotka pestiin ja palautettiin, kun niitä ei enää tarvittu.vuoden aikana äitiyspakkauksesta on tullut kulttituote, jota pidetään yhtenä suomalaisuuden symbolina. Tulevat äidit saavat pakkauksen ilmaiseksi, mutta niillä on myös markkinat: käyttämättömiä pakkauksia myydään foorumeilla ja viedään tuliaisiksi ulkomaille.Pakkauksen idea on levinnyt muun muassa Skotlantiin, New Jerseyn osavaltioon Yhdysvalloissa, Portugaliin ja Mexico Cityyn. Suomen World Vision on kehittänyt äitiyspakkauksen kaltaisia laatikoita jaettaviksi Luoteis-Keniassa ja Kakuman pakolaisleirillä.Suomen ja Skotlannin pakkauksia esiteltiin Euroopan parlamentissa viime vuonna.sisältö uudistui viime vuonna. Siihen lisättiin muiden muassa unipussi vauvalle ja liukuvoide vanhemmille.Uutuuksia voi odottaa myös nyt, sillä pakkauksen tuotteiden arvoa nostettiin elokuussa Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi.Nimi pysyi kuitenkin ennallaan. Kela pohti marraskuussa nimen muuttamista, koska katsoi, että nykyinen nimi ei ota huomioon kaikkia perheitä. Valtaosa vastaajista oli sitä mieltä, että nimi on edelleen hyvä. Se päätettiin säilyttää ennallaan.