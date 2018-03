Kotimaa

Kuolleita koiria löytyi huoltoaseman pihalta Turussa – Poliisi epäilee: Venäjän koiravaljakko­joukkueen koirat

Turun

Kuljetuksessa

Ruotsin

Pansiontien varressa sijaitsevan huoltoaseman pihalta löytyi keskiviikon ja torstain välisenä aikana useita koiria kuolleena, poliisi kertoo tiedotteessa.Huoltoasema sijaitsee Turun sataman lähialueella.Paikalle tulleelle poliisipartiolle selvisi, että Venäjän koiravaljakkojoukkue oli osallistunut Ruotsissa valjakkokilpailuihin, ja ryhmän tarkoituksena oli mennä takaisin Venäjälle.Koiria oli kuljetettu koirahäkeissä Ruotsista tulleen laivan autokannella, ja häkkien luukut oli pidetty kiinni. Poliisi epäilee, että koirat kuolivat lämpöhalvaukseen.Ryhmän jäsenet yrittivät elvyttää kahta koiraa huoltoaseman pihalla.oli ollut yhteensä kolmetoista eläintä, joista kolme kuoli kuljetuksen aikana ja kaksi elvytysyrityksistä huolimatta. Yhden koiran tila on poliisin mukaan niin vakava, ettei se tule selviämään hengissä.Poliisi on ilmoittanut tapauksesta Turun kaupungin valvontaeläinlääkärille, joka on käynyt tapahtumapaikalla.Kuolleet koirat lähetetään tutkittaviksi Eviraan. Poliisi tutkii tapausta eläinsuojelurikoksena.Svegissä järjestetyssä koiravaljakkojen MM-kisassa mukana ollut suomalainen kertoo HS:lle, että Venäjä voitti kilpailussa seitsemän mitalia eli oli kisan menestynein joukkue.