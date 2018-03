”Minä muutin Suomeen ja olen onnellinen kuin sika sonnassa” – Näin maailmalla kommentoidaan Suomen ykkössijaa onnellisimpien maiden vertailussa

Kotimaa

”Minä muutin Suomeen ja olen onnellinen kuin sika sonnassa” – Näin maailmalla kommentoidaan Suomen ykkössijaa

Suomi

Brittilehti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Onnelliset

Suomen

Suomeen

Vuodesta