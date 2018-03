Yllättävän paha influenssakausi sai ministeriön varautumaan paremmin ensi talveksi – epidemia kehittyi tällä kertaa eri tavalla kuin yleensä

Kotimaa

ärhäkämpi influenssatalvi sai sosiaali- ja terveysministeriön päättämään laajemman influenssarokotteen hankkimisesta ensi talveksi.Tulevan talven rokotteessa on suoja neljää virusta vastaan, kun riskiryhmille täksi talveksi hankitussa rokotteessa oli suoja vain kolmea virusta vastaan.Riskiryhmiä ovat alle kolmevuotiaat, yli 65-vuotiaat sekä ne, joilla on puolustuskykyä heikentävä pitkäaikainen sairaus.talven rokote oli sellainen, jota Maailman terveysjärjestö WHO suositteli vuosi sitten. Talvi toi kuitenkin yllätyksen.Riskiryhmien rokotteissa oli suoja molempia tänä talvena liikkuneita A-viruksia vastaan sekä toista liikkeellä ollutta B-virusta vastaan. Tavallisena talvena se ei ehkä olisi ollut merkittävää, mutta nyt influenssaepidemia kehittyi eri tavalla kuin yleensä:A-virus tulee maahan yleensä ensin ja aiheuttaa suurimman osan sairastumisista. Nyt ensimmäisenä tulikin B-virus, joka jää tavallisena talvena heikommaksi kuin A-virus. Nyt se on aiheuttanut paikoitellen jopa enemmistön sairastumisista.Yksityinen terveydenhuolto käytti toista rokotetta, jossa oli suoja molempia A- ja B-viruksia vastaan.influenssalta ei tule, jos rokotetta ei ota. Alle kolmivuotiaiden lasten vanhemmat hakivat tänä talvena influenssarokotteita vielä harvemmin kuin viime talvena. Rokotusten kattavuus on silti kohentunut selvästi takavuosista.65 vuotta täyttäneet ovat hakeneet influenssarokotuksen hieman innokkaammin kuin viime vuonna. Silti vain noin puolet sen ikäisistä otti rokotuksen.Sairaaloissa on ollut tänä talvena kymmeniä ihmisiä tehohoidossa ja tehovalvonnassa influenssan takia. Valtaosa on ollut yli 75-vuotiaita.Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kirjausten mukaan valtaosa sairaalaan joutuneista ei ollut ottanut rokotusta.