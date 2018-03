Näkymä Tampereen kaduilla oli mielipuolinen keväällä 1918 – Kuvaparit näyttävät sisällissodan tapahtumia ja uhreja tutuissa maisemissa

Kotimaa

Näkymä Tampereen kaduilla oli mielipuolinen keväällä 1918 – Kuvaparit näyttävät sisällissodan tapahtumia ja uh

Vanhoista

Kuolleen pojan kuva on viides. Se ja muutama muukin kuva voi järkyttää.

Lisäksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Kalevankangas, 28.3.1918

2. Ortodoksikirkko

3. Tampereen Teatteri

4. Näsilinna

5. Kaupungintalo, nykyisin Raatihuone