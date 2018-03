Kotimaa

Kuin bambi liukkaalla jäällä: Meri­vartiosto pelasti peuran vasan, video näyttää poikkeuksellisen operaation

Sanonta

https://twitter.com/Merivartiosto/status/975376360297455617

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suositusta

Useinkaan