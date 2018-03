Suomella on vielä tekemistä tasa-arvon kanssa, eikä sorto kohdistu vain naisiin – HS kysyi, missä epäreiluus pesii

Kotimaa

Suomella on vielä tekemistä tasa-arvon kanssa, eikä sorto kohdistu vain naisiin – HS kysyi, missä epäreiluus p

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Naisten

Miesten ja naisten väliset palkkaerot pysyvät

Väkivalta sukupuolittuu

Poikien ja nuorten miesten riski syrjäytyä kasvaa

Hoivavastuut kasautuvat naisille

Transihmisiltä vaaditaan lisääntymiskyvyttömyyttä