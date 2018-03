Kotimaa

Korkeakouluopintojen edistymisen seuranta muuttuu – Kela alkaa ottaa huomioon koko opiskeluajan

(Kela) alkaa korkeakouluopintojen edistymistä seuratessaan ottaa huomioon koko opiskeluajan ja kaikki korkeakouluopinnot, Kela kertoo tiedotteessa.Kelan maksaman opintotuen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija kerää tietyn määrän opintopisteitä tukikuukautta kohti. Opintotukea ovat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus.se, että 20 opintopisteen vähimmäissuoritusvaatimus ei enää koske lukuvuotta, jonka kevätlukukauden aikana opiskelija suorittaa korkeakoulututkinnon, eli valmistuu. Se ei myöskään koske kevätlukukaudella alkavan koulutuksen ensimmäistä lukuvuotta.Jatkossa Kelan seuranta koskee koko opiskeluaikaa, ja siinä huomioidaan kaikki korkeakouluopinnot.Muutos parantaa useaa korkeakoulututkintoa samanaikaisesti suorittavien tilannetta.korkeakouluopintojen riittävän edistymisen vuosittain lokakuussa.Ensi lokakuussa tehtävä seuranta koskee lukuvuotta 1.8.2017–31.7.2018. Seuranta kattaa koko sen ajan, jonka opiskelija on opiskellut korkeakoulussa Suomessa.Seurannassa huomioidaan opintosuoritukset ja käytetyt tukikuukaudet aikaisintaan 1.8.2011 alkaen.Jos opiskelijalla on suorituksia useammasta kuin yhdestä korkeakoulusta, Kela laskee ne mukaan automaattisesti.Muutoksen jälkeen myös keskeytyneet opinnot otetaan nyt huomioon. Uusien opintojen aloittaminen ei siis enää nollaa opintojen riittävää edistymistä.