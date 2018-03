Kotimaa

Kerrostalon ullakko tulessa Tampereen keskustassa, kymmeniä asukkaita evakuoitu – liikenne ruuhkautuu

Tampereen

Tuomiokirkonkatu 23:n

Ullakkotiloissa

keskustassa Tuomiokirkonkadulla syttyi varhain tiistaiaamuna suuri tulipalo. Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle kello 5.15.Tulessa on kerrostalon ullakko.Kukaan ei pelastuslaitoksen mukaan ole loukkaantunut, mutta yhden asukkaan kunto tarkistettiin. Hänen kuitenkin todettiin olevan kunnossa, ja hän jatkoi töihin.Seitsemänkerroksisen talon ylimmistä asunnoista evakuoitiin kymmeniä asukkaita.Palon sammuttamiseen menee vielä ainakin tunteja, pelastuslaitokselta arvioitiin aamukuuden jälkeen.kohdalla katu on täynnä paloautoja, ja liikenteen kulkua on siksi rajoitettu, pelastuslaitokselta kerrotaan.Liikenneviraston mukaan Tampereen liikenne ruuhkautuu tilanteen vuoksi. Rautatienkatu on poikki Hämeenkadun ja Vuolteenkadun väliseltä osuudelta, Hatanpään Valtatie puolestaan Vuolteenkadun ja Hämeenkadun väliseltä osuudelta.Poliisi pyytää välttämään ajoneuvoliikennettä keskustan alueella.ei ole asuntoja, vaan muun muassa varastotiloja.Pelastuslaitoksen mukaan palo on saatu hallintaan sillä tavoin, ettei tulen uskota enää leviävän ullakkotilojen ulkopuolelle.Syttymissyystä ei ole tietoa.