Rahapula ajaa monet nuoret koulutuksen ulkopuolelle – taloudellinen eriarvoisuus seuraa myös vapaa-ajalle

on tuoreen nuorisobarometrin mukaan selkeä yhteys koulupudokkuuteen. Oppimateriaali- ja kirjahankinnat tekevät niin suuren loven monen perheen kukkaroon, että nuoret jäävät toisen asteen opintojen ulkopuolelle.Kasautunut opintojen keskeyttäminen on barometrin mukaan vahvasti yhteydessä myös nuorten mielenterveyden ongelmiin. Terveydelliset ongelmat ovat olleet tärkeä keskeyttämisen peruste ennen kaikkea koulutuksen ulkopuolelle pysyvämmin jääneille.Ylivoimaisesti yleisin syy koulutuksen keskeyttämiseen on kuitenkin väärä alan valinta. Valtaosa nuorista suhtautuu myönteisesti oppimiseen ja koulutukseen.Vuoden 2017 Nuorisobarometrissa Opin polut ja pientareet selvitettiin nuorten arvoja ja asenteita osaamisesta ja koulutuksesta. Tiistaina julkistetun barometrin mukaan nuoret kokevat yleissivistyksen arvokkaaksi, ja suurin osa kertoo opiskelevansa itselleen mieluisaa alaa. Tutkimukseen osallistuneista nuorista 94 prosenttia uskoo koulutuksen parantavan olennaisesti työnsaantimahdollisuuksia.tutkimukseen haastatelluista noin 1 900 nuoresta on ainakin jokseenkin samaa mieltä siitä, että koulunkäynti oli mukavaa ja että opettajat olivat kannustavia ja oikeudenmukaisia. Vielä useampi kokee saaneensa koulussa helposti ystäviä ja olleensa kouluyhteisön jäsen.Sen sijaan puolet nuorista kokee, ettei peruskoulun oppilaiden mielipiteitä ole otettu hyvin huomioon koulun kehittämisessä. Koulu näyttää siis onnistuneen yhteisöllisyyden ja kuulumisen osalta selvästi paremmin kuin osallisuuden poliittisissa ulottuvuuksissa.Ne nuoret, jotka kokivat kuuluvansa kouluyhteisöön ja pitivät koulunkäyntiä mukavana, ovat myöhemmin pärjänneet opinnoissaan hyvin. Barometrin mukaan toimiva peruskouluyhteisö toimiikin suojaavana tekijänä riskille jäädä vaille tutkintoja.esteet voivat kuitenkin kaventaa nuoren mahdollisuuksia päättää opiskelualastaan tai -paikastaan.Kaikista vastaajista 17 prosenttia sanoo joutuneensa rahanpuutteen vuoksi karsimaan opiskeluvaihtoehtojaan. Taloudelliset syyt ovat vaikeuttaneet erityisesti ilman tutkintoa tai opiskelupaikkaa olevien nuorten kouluttautumista: heistä lähes puolet on joutunut karsimaan opintojaan tai luopumaan niistä rahanpuutteen takia.Tutkijoiden mukaan nuorisobarometrin tulokset tuovat huolestuttavan viestin eriarvoistumisesta. Rahanpuutteen yhteys koulupudokkuuteen on yhdenvertaisuuden kannalta huono vaihtoehto, sillä se on yksi huono-osaisuuden periytymisen mekanismeista.Koulutuksen, varsinkin ammatillisen koulutuksen, leikkaukset iskevät barometrin mukaan todennäköisesti juuri niihin, joilla on muutoinkin kohonnut riski jäädä koulutuksen ulkopuolelle.Usein taloudellinen eriarvoisuus seuraa myös vapaa-ajalle. Vastaajista 40 prosenttia on jättänyt harrastuksen aloittamatta ja kolmannes on joutunut lopettamaan harrastuksen rahan puutteen vuoksi. Niukkuus vaikuttaakin kielteisesti myös nuorten ihmissuhteisiin: peräti neljännes vastaajista oli jättänyt tapaamatta ystäviään rahanpuutteen vuoksi. Nämä tunnusluvut ovat kasvaneet voimakkaasti vuodesta 2015.Myös vanhempien koulutustaso vaikuttaa niin nuorten kouluviihtyvyyteen, ylempien tutkintojen saavuttamiseen kuin sosiaaliseen luottamukseen. Vanhempien korkea koulutus lisää koettua oppimista niin koulussa kuin sen ulkopuolella.keskeyttäminen jossain vaiheessa on kaiken kaikkiaan varsin yleistä. Jopa 17 prosenttia nuorista kertoo keskeyttäneensä tutkintoon johtavan koulutuksen. Merkittävä osa nuorista kuitenkin jatkaa opiskeluaan.Yleisin syy keskeyttämiselle on väärä alavalinta. Heikko kouluviihtyvyys ja koulun ulkopuolisten asioiden kuormittavuus vaikuttavat niin ikään keskeyttämiseen.Opinto-ohjauksen puute on ollut syynä monelle kokonaan koulutuksen ulkopuolelle jääneelle pojalle. He kertovat saaneensa vain vähän tietoa koulutusvaihtoehdoista, etenkin viranomaisilta ja ammattilaisilta. Tietoa vaille kokevat jääneensä juuri ne, jotka eniten olisivat sen tarpeessa.Tutkijoiden mukaan keskeyttäneiden hakeutumista uudelleen opintojen pariin voitaisiin edistää esimerkiksi perus- ja toisen asteen oppilaitosten jälkiohjausvelvoitteella.selvitettiin ensimmäistä kertaa myös nuorten kokemuksia oppimisesta koulun ulkopuolisissa ympäristöissä, kuten vapaa-ajalla, harrastuksissa ja työelämässä.Vaikka koulun merkitys etenkin opiskelutaitojen vahvistajana on tärkeä, nuoret kokevat oppineensa monia taitoja paljon myös koulun ulkopuolella.Koulun ulkopuolella tapahtuva oppiminenkaan ei kuitenkaan toteudu tasa-arvoisesti: ilman opiskelupaikkaa ja toisen asteen tutkintoa olevat eivät osallistu vapaa-ajalla tapahtuvaan ohjattuun opiskeluun, kuten järjestöjen tai opistojen tarjoamaan koulutukseen. Oppiminen kasautuu koulutettujen vanhempien lapsille niin koulussa kuin sen ulkopuolella.julkaistava Nuorisobarometri on mitannut suomalaisten 15–29-vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita vuodesta 1994 alkaen.Nuorisobarometri toteutetaan vuosittain Valtion nuorisoneuvoston ja Nuorisotutkimusverkoston yhteistyönä. Nuorisobarometri tarttuu nuorten kannalta ajankohtaisiin aiheisiin vaihtuvilla teemoilla, mutta toistaa joitain tutkimuskysymyksiä säännöllisesti.