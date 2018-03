Tulli tutkii denaturoidun etanolin laitonta maahantuontia – nesteen epäillään päätyneen kovaa krapulaa aiheuttaneena ”vodkana” päihdekäyttöön

Kotimaa

Tulli tutkii denaturoidun etanolin laitonta maahantuontia – nesteen epäillään päätyneen kovaa krapulaa aiheutt

Tulli

Tullin epäilyjen

Tulli epäilee

tutkii tapausta, jossa maahantuodun denaturoidun etanolin epäillään päätyneeni Suomessa päihdekäyttöön. Denaturointi tekee periaatteessa etanolista juomakelvotonta.Nyt tutkittavassa tapauksessa denaturointia ei kuitenkaan tehty Suomen eikä EU-lainsäädännön mukaisesti ja etanolia pystyi juomaan. Sitä juoneet ovat kertoneet, että he ovat havainneet sivumaun tai että krapula on ollut tavallista kovempi. Vakavia terveyshaittoja ei ole kuitenkaan tullut tietoon.mukaan virolainen 1970-luvulla syntynyt mies toi Suomeen Latviasta peräisin olevaa yli 90-prosenttista denaturoitua etanolia.Epäilyn mukaan mies toi etanolia 650 litraa ja myi ne viime vuonna suomalaiselle 1970-luvulla syntyneelle miehelle. Helmikuussa tulli takavarikoi suomalaismiehen asunnosta 210 litraa etanolia ja 500 vodkaetikettiä. Asunnosta löytyi myös tyhjiä puolen litran muovipulloja ja pullonkorkkeja, tulli kertoo tiedotteessaan.Denaturoidun etanolin tulkitaan päätyneen päihdekäyttöön Pohjois-Savossa.Suomalaismiehen asunnosta löytyi myös amfetamiinia ja marihuanaa.virolaismiestä myös laittomasta nuuskan tuonnista. Mies olisi tuonut vuosina 2017–2018 Ruotsista Suomeen 192 kiloa nuuskaa myytäväksi.Viime tammikuussa tulli takavarikoi epäillyn kuljettamasta autosta 53 kiloa nuuskaa.”Tulli on tutkinut etanolin ja nuuskan laitonta maahantuontia törkeänä veropetoksena ja salakuljetuksena. Alkoholin ja nuuskan ostajia Tulli epäilee laittomasta tuontitavaraan ryhtymisestä tai lievästä laittomaan tuontitavaraan ryhtymisestä”, tulli kertoo tiedotteessaan.”Tullin esitutkinnan aikana selvinneiden ja kulutukseen päätyneiden ja takavarikoitujen alkoholin ja nuuskan vältettyjen verojen määrä on yhteensä noin 95 000 euroa.”Tapauksen vuoksi tulli on kuulustellut rikoksesta epäiltyinä 16:tta ihmistä, kaksi on ollut vangittuna.