Mies piti 18-vuotiasta asunnossaan ja kuljetti tuttaviensa luokse hyväksikäytettäväksi 73 eurolla – Oikeus tuomitsi ehdolliseen raiskauksesta ja ihmiskaupasta

Mies piti 18-vuotiasta asunnossaan ja kuljetti tuttaviensa luokse hyväksikäytettäväksi 73 eurolla – Oikeus tuo

käräjäoikeus on tuominnut vuonna 1987 syntyneen miehen raiskauksesta ja ihmiskaupasta yhden vuoden ja 10 kuukauden pituiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Oikeus käsitteli tapausta salaisena, mutta antoi tuomiosta julkisen selosteen keskiviikkona.Rikos tapahtui Salon seudulla.Oikeuden mukaan mies syyllistyi raiskaukseen, kun hän pakotti 18-vuotiaan naisen ainakin viiteen eri kertaan sukupuoliyhteyteen kanssaan. Uhri oli oikeuden mukaan kykenemätön puolustamaan itseään muun muassa pelkotilansa vuoksi.Mies tuomittiin myös ihmiskaupasta, sillä hän piti naista asunnossaan ja kuljetti tätä kolmen muun miehen luokse. Nämä miehet maksoivat yhteensä 73 euroa mahdollisuudesta käyttää naista hyväksi. Uhri ei kieltäytynyt sukupuoliyhteydestä väkivallan tai sen pelon johdosta.Oikeus tuomitsi kolme muuta miestä seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytöstä sakkorangaistuksiin. Kaikki neljä miestä ovat ulkomaalaistaustaisia.Syyttäjä haki 1987 syntyneelle miehelle tuomiota törkeästä ihmiskaupasta. Ihmiskauppa muuttuu törkeäksi esimerkiksi silloin, kun rikoksen uhri on alaikäinen tai uhrin kyky puolustaa itseään on olennaisesti heikentynyt. Törkeästä ihmiskaupasta tuomitaan vähintään kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi vankeuteen.Oikeuden mukaan mies ei kuitenkaan syyllistynyt törkeään ihmiskauppaan, sillä ihmiskauppaan liittyviä hyväksikäyttöjä oli vain kolme ja ihmiskaupan tekoaika oli lyhyt, eli se kesti viikon.Tapausta piti käsitellä jo viime vuoden kesällä. Yksi syytetyistä ei silloin saapunut oikeusistuntoon, joten hänet etsintäkuulutettiin.Oikeus pääsi käsittelemään asiaa vasta tammikuussa. Silloin asia käsiteltiin kokonaan yleisön läsnä olematta. Oikeus määräsi haastehakemuksen ja sen liitteenä olevat asiakirjat salassa pidettäviksi 60 vuoden ajaksi.Tuomio ei ole lainvoimainen.