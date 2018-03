Kotimaa

Poliisi selvittää Ulvilassa vyyhteä, johon liittyy päihteitä, alaikäisiä ja seksuaalirikosepäilyjä

Porin poliisin lapsirikostutkintaryhmä selvittää juttukokonaisuutta, johon liittyy alkoholin ja tupakan myyntiin liittyviä rikoksia sekä seksuaalirikosepäilyjä.



Jutun uhreina on ollut poliisin tiedotteen mukaan alaikäisiä lapsia.



Vyyhdessä on pidätetty yksi ulvilalainen mies. Esitutkinta on kesken, eikä poliisi tiedota enempää jutun arkaluonteisuuden vuoksi.



Tiedotteessaan poliisi neuvoo lasten vanhempia olemaan kiinnostuneita lastensa menemisistä ja sosiaalisen median käytöstä.