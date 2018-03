Lakitoimiston johtaja tehtaili valtiolle laskuja turvapaikanhakijoiden avustamisesta – Oikeus tuomitsi viisi kuukautta ehdollista vankeutta

Kotimaa

Lakitoimiston johtaja tehtaili valtiolle laskuja turvapaikanhakijoiden avustamisesta – Oikeus tuomitsi viisi k

Helsingin

Oikeus katsoi

Johtaja tuomittiin

Oikeus hylkäsi

käräjäoikeus on tuominnut helsinkiläisen lakitoimiston johtajan viiden kuukauden ehdolliseen vankeuteen oikeusaputoimistoon tehdyistä perusteettomista laskuista.Nainen oli laskuttanut oikeusaputoimistolta yhteensä noin 12 400 euroa väittäen, että toimisto oli avustanut turvapaikanhakijoita sekä hoitanut tulkkausta.Tapauksia oli kaikkiaan kahdeksan. Toimenpiteet oli kirjattu tehdyiksi sellaisina aikoina, jolloin turvapaikka-asiat eivät olleet enää vireillä. Lisäksi hän lähetti laskuja sellaisista tulkkaustehtävistä, joita ei ole todellisuudessa tapahtunut.Rikosepäilyt kohdistuvat oikeudellisen avustamisen osalta Novolex Finland -lakitoimistoon ja tulkkauksen osalta Global Interpreter Finland -yhtiöön. Nainen on toiminut molempien yhtiöiden toimitusjohtajana.johtajan syyllistyneen petokseen. Se ei kuitenkaan pitänyt petosta törkeänä, toisin kuin syyttäjä.Oikeuden mukaan rahasumma ei ollut niin huomattava, että törkeän petoksen tunnusmerkistö olisi täyttynyt.Oikeus otti huomioon, että petos oli kohdistunut julkisiin varoihin. Se viittasi aiempiin korkeimman oikeuden tuomioihin, joiden mukaan nimenomaan julkisiin varoihin kohdistuvissa talousrikoksissa tavoitellun hyödyn määrää pitää arvioida eri tavalla kuin silloin, jos teko on kohdistunut yksityiseen toimijaan.myös törkeästä kavalluksesta. Hän oli pidättänyt toimistossa työskennelleen lakimiehen palkasta ulosottoa varten varoja, muttei ollutkaan tilittänyt niitä eteenpäin vaan käytti varat yhtiönsä toimintaan.Kavallettujen rahojen määrä oli hieman yli 10 000 euroa. Oikeus piti summaa huomattavana, sillä johtaja oli saanut rahat haltuunsa työnantajana eli erityisen vastuullisessa asemassa.Teko oli myös jatkunut kuukausittain noin vuoden ajan. Näiden seikkojen takia oikeus piti kavallusta törkeänä.Tältä osin johtaja tuomittiin myös omaisuutta koskevan viranomaiskiellon rikkomisesta.syyttäjän vaatimuksen johtajan määräämisestä liiketoimintakieltoon. Teoista on kulunut pian viisi vuotta, ja hän on korvannut osittain aiheuttamansa vahingot.Kokonaisuutena arvioiden tekoja ei voida pitää niin vahingollisina, että liiketoimintakielto olisi perusteltu, oikeus totesi.