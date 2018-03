Kotimaa

Taksiyrittäjät luopuvat luvistaan ennätys­tahtia – ”Se on herran hallussa, kuka tästä hyötyy”, kuljettaja sano

Ennätysmäärä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sama

Huttusellakin

Kaikkia

Kouvolassa

Nykyisin

Kun uusi

Taksiyrittäjien