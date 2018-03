Kotimaa

Kemikaalivuoto aiheutti vaarallisen kaasupilven Haminan satamassa, ihmisiä pyydetään pysymään sisätiloissa

haitallista Therminol-kemikaalia on päässyt hallitsemattomasti vuotamaan Haminan satamassa.Alueelle annettiin yleinen vaaramerkki, ja ihmisiä kehotettiin pysymään sisätiloissa. Myös ovet, ikkunat ja ilmanvaihto kehotetaan sulkemaan Haminan keskustassa, Poitsilassa, Vilniemessä ja Summassa.vuoti hallitsemattomasi valutusaltaaseen. Siitä muodostui kaasupilvi. Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan vuoto on saatu hallintaan, eikä uutta kaasupilveä enää muodostu.Therminol-tuotemerkillä myytävä neste on ainetta, jota käytetään lämmönsiirtojärjestelmissä.satama on erikoistunut konttiliikenteeseen ja nestemäisten aineiden kuljetuksiin, varastointiin ja käsittelyyn. Satama sijaitse noin viiden kilometrin päässä Haminan keskustasta. Lähimpiin asuinrakennuksiin on vain satojen metrien matka.