Viranomaiset peruuttivat kahden vuoden aikana 112 taksilupaa – Yrittäjän ylivelkaantuminen on yleisin syy luvan peruuttamiseen valvonnallisista syistä

Kotimaa

Viranomaiset peruuttivat kahden vuoden aikana 112 taksilupaa – Yrittäjän ylivelkaantuminen on yleisin syy luva

HS kertoi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viisi taksiyrittäjää

Kuljettajien ajoluvat