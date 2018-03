Kotimaa

Monen matka synnyttämään on pidentynyt – Kartta näyttää paikat, joissa etäisyys synnytys­sairaalaan on kasvanu

Kuudes

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Synnytysyksiköstä

Oulaskankaan

Sairaaloiden

Samalla

Synnytykset