Pakastemaisseissa levinnyt bakteeri tappoi Suomessa kaksi – Miksi kuolemia on sattunut juuri täällä ja missä elintarvikkeissa listeriariski väijyy?

Kotimaa

Pakastemaisseissa levinnyt bakteeri tappoi Suomessa kaksi – Miksi kuolemia on sattunut juuri täällä ja missä e

Ennätysmäärä

Sy

y

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Listerioosi

Niin

Listeriaa

Kaikkien