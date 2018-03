Kotimaa

Raiskaus vai ihmiskaupan uhrin hyväksikäyttö? Nainen pakotettiin seksiin vastoin tahtoaan, ”asiakkaat” selvisi

Millaisen

Tapahtumat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikeus katsoi

Tapaus osuu

Seksikaupan

Sama ajatusrakennelma