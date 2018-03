Kymmenien pankkikorttien tietoja käytettiin Indonesiassa – kopiot tehtiin ilmeisesti viime kesänä Keski-Suomessa

Kotimaa

Kymmenien pankkikorttien tietoja käytettiin Indonesiassa – kopiot tehtiin ilmeisesti viime kesänä Keski-Suomes

Keski-Suomen

Kortit on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Skimmauslaitetta

poliisi on tutkinut yli neljääkymmentä maksuvälinepetosta, jossa suomalaisten pankkikorttien tietoja on käytetty luvatta Indonesiassa.Kyseessä on ilmeisesti pankkikortin skimmaus eli kopiointi, jossa kortin tiedot on saatu kopioitua ja kamera on tallentanut tunnusluvun näppäilyn.kopioitu ilmeisesti viime kesänä Keski-Suomen alueella. Suurin osa rikoksista tuli ilmi marraskuussa, ja seuraavan kerran tietoja käytettiin väärin maaliskuussa.Poliisin tiedotteen mukaan korttien skimmaajat ovat usein ulkomaalaisia ja poistuvat korttitiedot saatuaan nopeasti maasta. Tässä vaiheessa väärinkäyttöön on enää hankalaa muuttua.on vaikea havaita, mutta kortin käyttäjä voi silti estää väärinkäytön. Yksinkertainen konsti on peittää tunnusluvun näppäily.Osassa pankeista on myös mahdollista asettaa pankkikortille ulkomaankäyttökielto, jolloin kopioituja tietoja ei pystytä käyttämään ulkomailla luvatta, poliisi muistuttaa.