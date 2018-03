Kotimaa

Suomen karhukanta ylitti 2 000 yksilön rajan – pentueita tavattiin huomattavasti toissavuotista enemmän

karhukanta jatkaa kasvuaan, arvioi Luonnonvarakeskus (Luke). Ennen metsästyskautta karhuja arvioidaan olevan 2 130–2 260 yksilöä.Karhujen määrä näyttää nyt varmasti ylittäneen 2 000 yksilön rajan, sillä vuotta aiemmin Suomen karhujen määräksi arvioitiin 1 980–2 100.Karhukanta on kasvanut eniten Kaakkois-Suomessa.Erillisiä karhunpentueita arvioitiin viime vuonna olleen 201–232, mikä on seitsemän prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Myös pentueissa arviohaarukan alapääkin siirtyi nyt 200:n paremmalle puolelle.määrä arvioidaan yksittäisistä havainnoista, joissa on tavattu vähintään yksi aikuinen karhu ja vähintään yksi alle vuoden ikäinen pentu.Havaintojen määrä on lisääntynyt viimeisen viiden vuoden aikana 52 prosentilla.Havainnot muutetaan erillisiksi pentueiksi vertailemalla pentujen lukumäärää, havaintojen keskinäisiä etäisyyksiä, emon tassunjälkien kokoja ja ottamalla huomioon tieto karhun biologiasta.Vertailu tehdään, koska havaintojen määrään vaikuttavat eläinten määrän lisäksi petoyhdyshenkilöiden ja kansalaisten aktiivisuus havaintojensa ilmoittamisessa.karhukannan arvioidaan olevan jokseenkin entisellään, mutta vähistä havainnoista johtuen arvio on epävarmempi kuin muualla maassa.Kalenterivuonna 2016 kaadettiin kaikkiaan 241 karhua. Suomen karhukannan on arvioitu kasvavan sellaista tahtia, että 14 prosenttia karhuista voi kaataa ilman, että kanta pienenisi.Kaatovara on kasvanut: Viime vuonna kannan arvioitiin kestävän 12 prosentin suuruista pyyntiä.Karhua metsästetään eteläisessä Suomessa kannanhoidollisilla poikkeusluvilla ja poronhoitoalueella alueellisen kiintiön nojalla.