Kotimaa

Kirjolohisuikaleita poistetaan kaupoista: seassa saattaa olla lasinsiruja

Erä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

kirjolohisuikaleita on poistettu myynnistä, koska tuotteeseen on saattanut joutua lasinsirpaleita valmistuksen aikana.Apetit-tuotemerkillä kalatuotteita valmistava kalatukkuliike Escamar Seafood on ilmoittanut tuotteet myynnistä.Takaisinveto koskee 300 gramman pakkauksissa olevia Apetit Kirjolohisuikaleita, joiden viimeinen käyttöpäivä on 28.3., 29.3. tai 30.3.2018.Kuluttajia pyydetään palauttamaan virheelliset tuotteet ostopaikkaan tai olemaan yhteydessä Apetitin kuluttajapalveluun numeroon 0800 0 4000 arkisin kello 9–11 tai sähköpostitse osoitteeseen kuluttajapalvelu@apetit.fi.Takaisinvedosta kertoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira keskiviikkona iltapäivällä.