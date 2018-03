Tulli: Rikollisten epäillään värvänneen huumekuriireiksi köyhiä ihmisiä, joilla ei ollut rikostaustaa – liiga toi Suomeen 1,4 miljoonan arvosta marihuanaa

Kotimaa

Tulli: Rikollisten epäillään värvänneen huumekuriireiksi köyhiä ihmisiä, joilla ei ollut rikostaustaa – liiga

on paljastanut noin 74 kiloa marihuanaa Suomeen salakuljettaneen maahantuontiorganisaation. Huumeiden katukauppa-arvo Suomessa olisi ollut noin 1,4 miljoonaa euroa.Epäiltynä on tullin tiedotteen kuusi ihmistä, jotka asuvat pääosin muualla kuin Suomessa.selvisi myös, että ulkomailla toiminut, organisaation päätoimijaksi epäilty henkilö värväsi salakuljetukseen taloudellisesti heikossa asemassa olevia henkilöitä, joilla ei ollut aikaisempaa rikostaustaa.Tullin tiedotteen mukaan huumausaineet oli tarkoitus salakuljettaa Turun seudulle, jossa turkulaisen miehen oli tarkoitus edelleen levittää niitä.jäsenet salakuljettivat useana eri kertana suuria määriä marihuanaa Helsingin ja Tornion kautta Suomeen jalkaisin tai autolla. Marihuanaa tuotiin maahan myös postikuriirifirman rahtilähetyksenä Etelä-Euroopasta.Huumausaine-erien määrät vaihtelivat kolmesta kilosta 21 kiloon.Tulli paljasti organisaation toiminnan helmikuun 2018 alussa, jolloin Tulli otti kiinni organisaation päätoimijan ja toisen epäillyn Kaarinassa suuren huumausaine-erän luota.Epäillyistä neljä henkilöä on tiedotteen mukaan edelleen tutkintavankeudessa.