Suomalaisen vuosittainen annos: 114 pulloa kuohuviiniä tai 687 pulloa olutta – Kokeile HS:n laskurilla, oletko keskimääräinen juomari

Kotimaa

Suomalaisen vuosittainen annos: 114 pulloa kuohuviiniä tai 687 pulloa olutta – Kokeile HS:n laskurilla, oletko

Vaikka

Todellisuudessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Biologia

Entä

Suomalaisten