Sosiaaliviranomainen ehdotti Leif Hagertille, 29, nimen vaihtamista – Romanien on Suomessa vaikea päästä edes työhaastatteluihin

Kotimaa

Sosiaaliviranomainen ehdotti Leif Hagertille, 29, nimen vaihtamista – Romanien on Suomessa vaikea päästä edes

Juuri nyt

Syrjivätkö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Etelä-Suomen

Tarkkoja

Opetushallituksen

Työ- ja elinkeinoministeriön

Syrjintä

THL

Leif Hagert