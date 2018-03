Kotimaa

Kaksi loukkaantui vakavasti henkilöauton ja säiliöauton törmäyksessä Lohjalla

Kaksi ihmistä on loukkaantunut vakavasti henkilöauton ja säiliöauton törmäyksessä Turunväylällä Lohjalla. Heidän lisäkseen kaksi ihmistä on loukkaantunut lievästi.Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta hieman ennen kello 4.30 aamulla.Paikalle hälytettiin viisi pelastusyksikköä ja neljä ambulanssia.Henkilöauto oli törmännyt säiliöauton perään.Palokunnan saapuessa paikalle henkilöauto oli ojassa ja yksi matkustaja löytyi puristuksista etupenkillä. Säiliöauto oli kauempana tien laidassa.Törmäyksessä kaksi ihmistä oli lentänyt ulos autoista.Onnettomuuden takia yksi ajokaista on ollut aamulla suljettuna liikenteeltä Turun suuntaan.Poliisi tutkii onnettomuuden syytä.