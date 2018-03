Kotimaa

Kilpailuvirasto: Ympäristökeskus rikkoi hankintalakia merentutkimusalus Arandan remontin kilpailutuksessa

Kilpailu-

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syke

Arandan

ja kuluttajavirasto (KKV) katsoo, että Suomen ympäristökeskus (Syke) on rikkonut hankintalainsäädäntöä kilpailuttaessaan merentutkimusalus Arandan peruskorjausta.Viraston mukaan Syke on tehnyt olennaisia muutoksia sopimukseen tarjouskilpailun voittajan valinnan jälkeen. Koska hankintaa ei ole uudelleenkilpailutettu, Syke on tosiasiassa tehnyt laittoman suorahankinnan. Tämä on vaarantanut ehdokkaiden ja tarjoajien yhdenvertaisen aseman.Telakan valinnan jälkeen urakan laajuutta on karsittu niin, että hinta on pudonnut miljoonalla eurolla. Kun alkuperäisessä tarjouksessa laivan peruskorjauksen hinnaksi on annettu 14 650 000 euroa, allekirjoitetussa sopimuksessa hinta on 13 650 000 euroa. Myös vahingonkorvausvastuuehtoa lievennettiin. Molemmat muutokset olivat KKV:n mukaan merkittäviä.Päätöksessään KKV kiinnitti Syken huomiota muuttamista koskeviin oikeusohjeisiin sekä hankintalain periaatteiden toteutumiseen hankintamenettelyssä. Virasto tiedotti päätöksestään torstaina.ilmoitti Arandan peruskorjauksen hankinnasta marraskuussa 2016. Hankintapäätös tehtiin tammikuussa 2017, jolloin tarjouskilpailun voittajaksi valittiin Rauma Marine Constructions (RMC).Sopimus allekirjoitettiin toukokuussa. Sopimus ei kuitenkaan täysin vastannut tarjouspyynnössä ollutta luonnosta.Syken antaman selvityksen mukaan muutokset eivät olleet olennaisia, eikä niillä ole ollut vaikutusta muiden tarjoajien tai mahdollisten tarjoajien asemaan.KKV:n mukaan hinnanmuutoksen taloudellinen arvo oli merkittävä, samoin vahingonkorvausehdon lieventäminen. Syke on menetellyt virheellisesti muuttaessaan sopimusta ilman uutta kilpailutusta ja samalla vaikuttanut muiden tarjoajien osallistumisedellytyksiin kilpailutuksessa.peruskorjaus aloitettiin Rauman telakalla viime kesänä. Urakka on valmistumassa, ja alus on määrä luovuttaa Sykelle kevään aikana.Korjauksessa alusta on pidennetty seitsemän metriä. Pidennyksen tarkoitus on ollut laajentaa tutkimus- ja laboratoriotiloja sekä uusia voimansiirtoa.Vuonna 1989 käyttöön otettu Aranda on suunniteltu pääasiassa Itämerellä tehtävään ympärivuotiseen tutkimustoimintaan, mutta myös napa-alueiden tutkimiseen.Peruskorjauksella on pyritty parantamaan Arandan mahdollisuuksia osallistua kylmien alueiden merentutkimukseen. Syken mukaan rungon uuden muodon ja voimansiirron uudistamisen ansiosta Aranda pystyy jatkossa liikkumaan entistä paremmin sekä Itämeren jäissä että Jäämeren jääkentän reunamilla.