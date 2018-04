Kotimaa

Porvoon 3-vuotiaan puukotus­tapauksen esi­tutkinta valmistui, viranomaisia ei epäillä laimin­lyönneistä

syksynä Porvoossa puukotetun 3-vuotiaan tapauksen esitutkinta on valmistunut. Henkirikosta tutkitaan murhana. Asiasta kertoi Itä-Uudenmaan poliisilaitos tiedotteessaan.Henkirikos tapahtui marraskuun puolivälissä Porvoon keskustassa. Miehen epäillään puukottaneen kolmevuotiasta lastaan lyseon leikkipuistossa. Lapsi kuoli myöhemmin sairaalassa.Rikosasian esitutkinnan yhteydessä selvitettiin mahdollisia puutteita viranomaistoiminnassa perheen asioiden hoidossa. Esitutkinnassa ei poliisin mukaan ilmennyt mitään sellaisia seikkoja, joiden mukaan viranomaisia pitäisi epäillä laiminlyönneistä.on aiemmin kertonut, että mies sieppasi ennen henkirikosta lapsen, kun lapsen äiti oli laittamassa lasta autoon ja käänsi hetkeksi selkänsä. Mies ja lapsen äiti olivat riidelleet lapsen huoltajuudesta.Nainen lähti seuraamaan miestä ja lasta sekä soitti viranomaisille. Kun ensimmäiset poliisit saapuivat leikkipuistoon, mies oli vahingoittamassa lasta.Mies on tunnustanut aiheuttaneensa lapsen kuoleman.Miehen mielentilatutkimus on vielä kesken.