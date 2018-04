Kotimaa

Opettajat huolissaan: Suomessa on lukioita, joissa ei ole lainkaan erityisopetusta

Lukioiden

Ryhmäkoot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Erityisopetusta

opiskelijoita varten myönnetyt valtionosuudet vähenivät vuosikymmenen puolivälissä, ja seuraukset näkyvät kouluissa, opettajien ammattiliitto OAJ havaitsi tuoreessa lukioselvityksessään. Siihen vastasi runsaat 500 opettajaa maaliskuun alussa.Valtaosa vastaajista kertoi, että kurssitarjonta väheni ja opetusryhmät kasvoivat. Yli puolet kertoi, että tarvikkeista ja investoinneista on nipistetty ja kursseja suoritetaan aiempaa enemmän itsenäisesti.kasvoivat varsinkin isoissa lukioissa. Yli 800 oppilaan lukioiden ryhmäkoko on jo lähes 30 opiskelijaa, kun alle sadan opiskelijan kouluissa ryhmissä on noin 15 opiskelijaa. Keskimääräinen ryhmäkoko oli 25 opiskelijaa.Joka kuudennella opettajalla oli yli 30 opiskelijan ryhmiä, ja 19 opettajaa ilmoitti opettavansa yli 50 opiskelijan ryhmiä. Ryhmät olivat suuria varsinkin isojen koulujen taito- ja taideaineissa.Isommat ryhmät kuormittavat opettajia, vastaajat sanoivat. Työmäärä kasvaa, koska isossa ryhmässä on enemmän töitä arvioitavina, opiskelijoiden yksilöllinen arviointi hankaloituu ja työrauhaongelmat lisääntyvät.Suunnittelemiseen menevä aika oli lisääntynyt. Ainoastaan oppituntien pitäminen oli vähentynyt vuodesta 2011.opettajat haluavat lisää. Valtaosa lukioista tarjoaa sitä, mutta ei tarpeeksi. Joka viidennen vastaajan lukiossa erityisopetusta ei ole tarjolla lainkaan.Opettajat kertoivat, että erityisopettajien aika menee lukivaikeuksien seulomiseen, lausuntojen kirjoittamiseen muun muassa ylioppilaskoejärjestelyihin ja opiskelutekniikoiden opettamiseen.”Järjetöntä, että isossa lukiossa on vain yksi erityisope, joka on paikalla vain osan viikkoa”, yksi vastaaja kirjoitti.”Häntä tarvittaisiin koko viikko ja paljon muuhunkin kuin lausuntojen antamiseen.”Erityisopetusta haluaa lisää myös OAJ, joka palauttaisi lukioiden rahoituksen aiemmalle tasolle ja lisäisi opinto-ohjausta. Opetusryhmien kokoon se haluaa sitovat mitoitukset.