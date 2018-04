Kotimaa

Päätoimittajien kannanotto: Lainsäätäjien on puututtava julkisissa töissä toimivien vainoon ja häirintään

Päätoimittajien kannanotto 10.4.2018

Julkisuudessa työtään tekevien vainoamiseen pitää voida puuttua

medioiden päätoimittajat ovat julkaisseet kannanoton, jossa he vaativat toimittajien ja muiden julkisissa ammateissa toimivien ihmisten oikeusturvan parantamista.Kannanoton on allekirjoittanut 71 päätoimittajaa.Kannanoton mukaan toimittajiin ja muihin omalla nimellään julkisuudessa toimiviin ihmisiin kohdistuu toistuvasti painostusta ja uhkailua. Häirintä on viime aikoina lisääntynyt, ja päätoimittajien mukaan nykylainsäädäntö ei pysäytä tekijöitä.”Tarvittaessa on oltava rohkeutta muuttaa lainsäädäntöä ja tarkastella uudelleen vallitsevia oikeuskäytäntöjä”, kannanotossa kirjoitetaan.”Vetoamme kansanedustajiin ja virkamiehiin, jotka työkseen ajantasaistavat lainsäädäntöä vastaamaan uudenlaisiin ongelmiin.”Päätoimittajien mukaan muutama vuosi sitten lakiin kirjattu vainon käsite oli ”askel oikeaan suuntaan”, mutta se ei riitä, kun informaatiosodan keinot kovenevat.mukaan toimittajien ja muiden työtään tekevien kohtaama häirintä on pahimmillaan niin laajaa, että sitä voidaan pitää systemaattisena vainoamisena.Päätoimittajat muistuttavat, että vainoaminen on uhka sananvapaudelle. Se vaikeuttaa toimittajan työtä ja uhkaa aiheuttaa itsesensuuria.Heidän mukaansa suuri osa häiriköistä toimii nimettömänä tai väärillä nimillä, ja osa esittää toimivansa ”sananvapauden tai muiden vapaan yhteiskunnan hienoimpien periaatteiden nimissä”. Häiritsijöiden yhteistoiminta vaikuttaa päätoimittajien mukaan kuitenkin masinoidulta ja järjestelmälliseltä.”Emme hyväksy suomalaisen yhteiskunnan muuttumista sellaiseksi, jossa kuka tahansa julkisuudessa esiintyvä ja avoimuutta osoittava henkilö voidaan alistaa kiusaamiselle ja mustamaalaukselle ilman keinoja siihen puuttua”, päätoimittajat kirjoittavat.Päätoimittajien yhdistyksen kannanotto kokonaisuudessaan.Journalisteihin ja muihin avoimesti omalla nimellään toimiviin ihmisiin kohdistuu johdonmukaista painostusta ja suoranaista uhkailua. Viime aikoina häirintä on entisestään koventunut, eikä tekijöitä ole nykylainsäädännön puitteissa saatu pysäytettyä.Suomalaisen median päätoimittajina vaadimme, että toimittajien ja muiden julkisuudessa ammatillisesti toimivien ihmisten oikeusturvaa parannetaan. Tarvittaessa on oltava rohkeutta muuttaa lainsäädäntöä ja tarkastella uudelleen vallitsevia oikeuskäytäntöjä.Suuri osa häiritsijöistä toimii nimettöminä tai väärillä nimillä antaen vaikutelman spontaaniudesta. Osa esittää toimivansa sananvapauden tai muiden vapaan yhteiskunnan hienoimpien periaatteiden nimissä. Silti useiden yhteistoiminta vaikuttaa masinoidulta ja järjestelmälliseltä, kuten on nähty Turun Sanomien / Lännen Median Rebekka Härkösen, Ylen Jessikka Aron ja eräiden muiden journalistien kohdalla.Vetoamme kansanedustajiin ja virkamiehiin, jotka työkseen ajantasaistavat lainsäädäntöä vastaamaan uudenlaisiin ongelmiin.Lakiin muutama vuosi sitten tuotu vainon käsite oli askel oikeaan suuntaan, mutta hybridivaikuttamisen ja informaatiosodan keinojen kovetessa se ei kata kaikkia eteen tulevia tilanteita.Pahimmillaan työtään tekevän toimittajan kohtaama häirintä ja kiusanteko on niin laajaa, että sitä voidaan pitää systemaattisena vainoamisena.Vainoaminen on uhka sananvapaudelle myös Suomessa. Toimittajan on vaikeaa jatkaa yhteiskunnallisen perustehtävänsä eli normaalin työnsä tekemistä parhaalla tavalla. Vainoaminen uhkaa aiheuttaa itsesensuuria.Emme hyväksy suomalaisen yhteiskunnan muuttumista sellaiseksi, jossa kuka tahansa julkisuudessa esiintyvä ja avoimuutta osoittava henkilö voidaan alistaa kiusaamiselle ja mustamaalaukselle ilman keinoja siihen puuttua.Arno Ahosniemi, Kauppalehti ja Päätoimittajien yhdistysJaana Ala-Lahti, Jurvan SanomatTommi Berg, Uusi LahtiMarit af Björkesten, Svenska YleAlberto Claramunt, Nykypäivä, VerkkouutisetHeidi Ekdahl, Kymen SanomatMats Ekman, Syd-ÖsterbottenEija Eskola-Buri, Uudenkaupungin Sanomat, Laitilan SanomatVille Hakala, SeutunelosetSatu Heinilä, JärviseutuMikko Heino, Helsingin Uutiset, Länsiväylä, Vantaan SanomatMarina Holmberg, Västra NylandMarkku Huusko, Uusi SuomiSusanna Ilmoni, HufvudstadsbladetJouko Jokinen, YlePäivi Kallo, Länsi-UusimaaKarri Kannala, TamperelainenPetri Karjalainen, Kouvolan SanomatKyösti Karvonen, KalevaPerttu Kauppinen, Etelä-Suomen SanomatJouni Kemppainen, Maaseudun TulevaisuusKari Kivelä, IltalehtiJanne Koivisto, TurkulainenPasi Koivumaa, KarjalainenVesa Koivumäki, IkkunaAntti Kokkonen, Lapin KansaEmilia Kullas, TalouselämäVirpi Kupiainen-Ämmälä, EpariHelén Kurri, ÖstnylandAnne Lahnajärvi, UusimaaMarianne Lahti, KomiatTimo Laitakari, Länsi-SavoPekka Lakka, Kaakon ViestintäTomi Lähdeniemi, Satakunnan KansaSari Merilä, Somero-LehtiPekka Mervola, KeskisuomalainenKenneth Myntti, Österbottens TidningJuha Määttä, SuomenmaaJari Niemi, Itä-HämeKaius Niemi, Helsingin SanomatElla Nurmi, ViiskuntaNiklas Nyberg, VasabladetAntti Oksanen, TaloustaitoMari Pajari, UutisvuoksiKauko Palola, KeskipohjanmaaVille Pernaa, Suomen KuvalehtiMika Pettersson, STTMarkus Pirttijoki, Kainuun SanomatVille Pohjonen, Salon Seudun SanomatMatti Posio, Lännen MediaOlli Pursiainen, Suupohjan SanomatJanne Rantanen, Länsi-SuomiJaana Rautio-Teijonmaa, Itä-SavoJoonas Romppainen, Keski-UusimaaSeppo Rönkkö, Savon SanomatTapio Sadeoja, Ilta-SanomatMikko Salmi, DemokraattiEeva Sederholm, Etelä-SaimaaMikko Soini, Hämeen SanomatRiikka Suominen, Vihreä LankaSatu Takala, IlkkaMari Teinilä, KotimaaTaina Tukia, Kunnallislehti, Kaarina-lehtiJussi Tuulensuu, AamulehtiKati Uusitalo, Loimaan LehtiKari Vainio, Turun SanomatToni Viljanmaa, PohjalainenAsko Virtanen, Auranmaan ViikkolehtiLasse Virtanen, AamusetMerja Ylä-Anttila, MTV UutisetLaura Ääri, Aamuposti