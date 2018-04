Saiko Turun puukotusiskun tekijä ohjeet Telegram-viestillä? HS seuraa oikeudenkäynnin toista päivää

Fakta

Näin oikeuskäsittely etenee



Maanantai 9. huhtikuuta: Oikeudenkäynnin ensimmäinen päivä. Syyttäjä ja asianomistajat antoivat rangaistusvaatimuksensa. Asianomistajia ovat puukotuksessa loukkaantuneiden lisäksi kahden kuolleen lähiomaiset. Puolustus antoi vastauksen rangaistusvaatimuksiin.



Tiistai 10. huhtikuuta: Oikeus käy läpi päivän aikana kirjallisia todisteita. Niitä ovat muun muassa teletunnistetiedot ja syytetyn tekemät manifestit. Oikeus tutustuu myös rikokseen liittyvään esineistöön kuten puukotuksissa käytettyihin veitsiin.



Keskiviikko 11. huhtikuuta: Ensimmäiset todistajat ovat kolme Kauppatorilla loukkaantunutta uhria: ruotsalaispariskunta ja turkulaismies.



Maanantai 16. huhtikuuta: Oikeus kuulee viittä muuta murhayrityksen uhria, kuten lastenvaunuja työntänyttä italialaisnaista ja 15-vuotiasta nuorukaista.



Tiistai 17. huhtikuuta: Abderrahman Bouananen kuuleminen. Teoista syytetty on halunnut kertoa oikeudelle tapahtumista. Kuuleminen käydään todennäköisesti tulkin välityksellä.



Keskiviikko 18. huhtikuuta: Bouananen kuuleminen, johon on varattu koko istuntopäivä.



Maanantai 23. huhtikuuta: Kauppatorin tapahtumien silminnäkijät: muun muassa toisen iskussa kuolleen naisen työkaveri ja tekijän moskeijasta tunnistanut mies.



Tiistai 24. huhtikuuta: Oikeus kuulee muun muassa kolme miestä, jotka lähtivät jahtaamaan tekijää.



Keskiviikko 25. huhtikuuta: Silminnäkijöiden kuuleminen. Havainnoistaan kertovat muu muassa torimyyjä, joka lähti puukottajan perään, lastenvaunuja työntänyt isä sekä kampaamon asiakkaana ollut nainen.



Torstai 26. huhtikuuta: Puukottajan ampumalla ja sähkölamauttimella pysäyttänyt poliisipartio kertoo tapahtuneesta. Oikeus kuulee myös onnettomuuspaikalle tullutta lääkäriyksikön lääkäriä.



Maanantai 7. toukokuuta: Varapäivä on varattu todistajille, jotka eivät pääse aiempaan istuntopäivään.



Tiistai 8. toukokuuta: Terrorismirikoksen puntaroiminen. Oikeus on varannut yhden istuntopäivän terrorismirikoksen puntaroimiseen. Terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen pitää täyttää rikoslaissa määritellyt vaatimukset. Puolustuksen mukaan teko ei täytä niitä.



Keskiviikko 9. toukokuuta: Huonekaveri ja keskustelu moskeijan ulkopuolella. Bouananen huonekaveri kertoo miehen käytöksestä alkuvuonna 2017. Oikeus kuulee myös miestä, jonka kanssa Bouanane jutteli iskupäivänä moskeijan ulkopuolella.



Maanantai 14. toukokuuta: Asiantuntijat ja mielentilatutkimuslausunto. Oikeus kuulee neljää asiantuntijaa: islamin tutkijaa Maria Pakkalaa, lähi-idän tuntijaa Olli Ruohomäkeä, seemiläisten kielten ja kulttuurien professoria Hannu Juusolaa sekä ihmisoikeusprofessori Martin Scheininiä.



Tiistai 15. toukokuuta: Asianosaiset esittävät loppulausuntonsa käsittelyn lopuksi. Loppulausunnoissa otetaan kantaa muun muassa esitettyihin todisteisiin sekä vastaajan syyllisyyteen ja rikosten seuraamuksiin.