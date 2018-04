Epäilyttävästi käyttäytynyt susi ja verijäljet herättivät huomion – Yhdeksää miestä epäillään suden metsästämisestä Pohjois-Karjalassa

Kotimaa

Epäilyttävästi käyttäytynyt susi ja verijäljet herättivät huomion – Yhdeksää miestä epäillään suden metsästämi

Yhdeksää

Epäilty

Tapahtumapaikalle

Jos

miestä epäillään Pohjois-Karjalassa metsästysrikoksesta, suden metsästämisestä. Epäillyt ovat kotoisin Joensuusta, Tohmajärveltä ja Kiteeltä.Osa epäillyistä on myöntänyt olleensa metsästämässä sutta, mutta on kiistänyt suden metsästyksen. Kiistäjät sanovat olleensa metsästämässä kettua.metsästys tapahtui uudenvuoden aattona vuonna 2017. Poliisi sai asiasta ilmoituksen muutama päivä tapahtuman jälkeen.Koiria ulkoiluttaneet naiset olivat nähneet Joensuun Kiihtelysvaaran Uskalissa melko läheltä eläimen, joka juoksi sähkölinjan yli. Naiset olivat varmoja, että eläin oli susi, ja heidän mielestään se oli käyttäytynyt niin kuin se olisi paennut jotain. Pian naiset huomasivat alueella metsästäjiä, jotka kertoivat olevansa kettujahdissa.saapunut poliisi seurasi jälkiä, jotka naisten mukaan olivat suden jälkiä. Jäljet yhtyivät moottorikelkkauraan, jota seurattuaan poliisit löysivät runsaasti verta ja karvoja. Poliisi epäili, että paikalla oli ammuttu sutta.Laboratoriotutkimusten mukaan veri oli kuitenkin jäniksestä ja karvanäytteet koiraeläimestä. Tutkimuksissa ei pystytty selvittämään, oliko kyseinen koiraeläin susi. Suden vahingoittamisesta ei siis ollut näyttöä. Miehiä epäillään kuitenkin edelleen suden metsästämisestä.miehiä epäiltäisiin suden ampumisesta, kyseessä olisi törkeä metsästysrikos. Kun miehiä epäillään vain suden metsästämisestä, kyseessä on metsästysrikos.Kaikki epäillyt ovat kiistäneet ampuneensa sutta.