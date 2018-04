Kotimaa

Norjalaisen sotilasosaston epäillään käyneen luvatta Suomen puolella

Lapin

Epäilyn mukaan

Rajavartiosto epäilee, että Norjan asevoimien sotilasosasto on käynyt luvatta Suomen puolella. Tapausta tutkitaan alueloukkauksena, Rajavartiolaitos kertoo tiedotteessaan.Norjalainen sotilasosasto liikkui moottorikelkoin.norjalainen sotilasosasto tuli valtakunnan rajan yli 5. huhtikuuta Enontekiön pohjoisosan tunturialueella. Paikalla tehdyssä tutkimuksessa on todettu, että ylitys on tapahtunut noin kilometrin matkalla ja että norjalaiset ovat edenneet enimmillään 400 metriä Suomen puolelle.Suomi sai tietää asiasta, kun Norjan sotilasviranomaiset tekivät siitä ilmoituksen. Asiaa selvitellään yhdessä Norjan viranomaisten kanssa.Asiasta kertoi aiemmin STT.