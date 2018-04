Cannonballin jäsenten epäillään pyörittäneen huumekauppaa verkossa – huumeet maksettiin virtuaalivaluuttana, rahat nostettiin prepaid-pankkikorteilla

Kotimaa

on paljastanut laajan rikosvyyhdin, jossa on epäiltyinä Porin Ulvilan Cannonball-moottoripyöräjengin jäseniä.Poliisin mukaan tutkinnassa on selvitetty useita törkeitä huumausainerikoksia, törkeitä rahanpesurikoksia, ampuma-aserikoksia ja rekisterimerkintärikoksia. Lisäksi on paljastunut petoksia, jotka liittyvät yhteiskunnan myöntämiin tukiin ja etuuksiin.Lisäksi kolmeatoista ihmistä epäillään järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumisesta.Poliisin mukaan epäiltyä huumekauppaa on pyöritetty osittain verkossa. Huumeita on myyty ainakin kahden eri myyntiprofiilin kautta. Huumeet on maksettu virtuaalivaluuttatilille ja rahat on sen jälkeen nostettu prepaid-pankkikorteilla pankkiautomaateista.perusteella nettihuumekaupan rikoshyöty on yli 350 000 euroa. Lisäksi huumeita on myyty perinteisillä menetelmillä eli henkilökontaktien kautta.Poliisin mukaan epäillyt ovat myyneet ja välittäneet muun muassa yli 11 kiloa amfetamiinia ja 6 000 ekstaasitablettia. Osa huumeista on takavarikoitu.Pidätettynä ja vangittuna on poliisin mukaan ollut yhteensä kuusi Cannonballin jäsentä ja neljä muuta ihmistä. Yhteensä epäiltyjä on 23.Poliisi on takavarikoinut tutkinnan aikana yli 70 000 euroa käteistä sekä melkein 200 000 euron arvosta kelloja ja koruja. Takavarikkoon on jäänyt myös neljä käsiasetta. Lisäksi vakuustakavarikkoon on määrätty muun muassa kaksi kiinteistöä.