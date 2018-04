Kotimaa

Poliisi on jatkanut Tesoman henkirikoksesta epäillyn kuulusteluja

on jatkanut Tampereen Tesoman henkirikoksesta epäillyn miehen kuulusteluja. Poliisin tiedotteen mukaan epäilty on kertonut osuudestaan ja vastannut poliisin tekemiin kysymyksiin avoimesti siten kuin hän tapahtumat muistaa.”Kertomuksen ja tapahtumapaikalta tehtyjen havaintojen välillä ei ole ilmennyt ristiriitaa”, tiedotteessa kerrotaan.Poliisi on aiemmin kertonut, että myös miehen antama dna-näyte täsmää poliisin hallussa olevaan dna-näytteeseen.on kuulustellut epäillyn lisäksi myös eräitä muita ihmisiä. Kuulustelut ja muut tutkintatoimet jatkuvat vielä ainakin ensi viikon ajan.Vuonna 1994 syntynyt tamperelaismies ilmoittautui itse poliisille maaliskuun lopussa. Miestä epäillään murhasta.Henkirikos tapahtui vuonna 2014. 40-vuotias mies löydettiin kuolleena Tesoman valtatien kevyenliikenteenväylältä. Hänet oli puukotettu. Epäilty asui poliisin mukaan tekoaikaan Tesomalla.