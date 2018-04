Kotimaa

Huolestuttava käänne: Suomalaisten elin­iän kasvu tyrehtyi, osassa maata ollaan jo Itä-Euroopan lukemissa – Ka

Kutsuuko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

</iframe<br /><br />Tänäänkin Suomessa syntyy noin 150 lasta. Keskimäärin tytöt voivat odottaa elävänsä 84,0 vuotta ja pojat 78,4 vuotta. Kauanko ensimmäisestä rääkäisystä ennakoidaan kuluvan viimeiseen henkäykseen, riippuu siitä, missä päin maata ihminen syntyy.<br /><br /><iframe id='autoresize24971' class='autoresize ' allowfullscreen='true' allowvr='true' src='https://interactive.hs.fi/arkku/public/generated/24971IVaav/' width='100%' height='' scrolling='no' frameBorder='0' style='border:none;min-width: 100%;width: 100px;*width: 100%;'>

Yli

Odotettua elinikää selittävät elintavat ja elinolot

”Vaikka

Näin menetetyt elinvuodet lasketaan Tässä artikkelissa käytetään ilmausta menetetyt elinvuodet. Sillä tarkoitetaan alueiden välisiä terveyseroja mittaavaa tunnuslukua. THL:n indeksiluku tarkastelee ikävuosia 25–80. PYLL-niminen indeksi ilmaisee ennen 80:tä ikävuotta tapahtuneiden kuolemien takia menetettyjen elinvuosien lukumäärän väestössä 100 000:ta vastaavanikäistä asukasta kohti. Esimerkiksi jos ihminen kuolee ennenaikaisesti syöpään 30-vuotiaana, menetetään 50 vuotta. Jokaisen maakunnan luvussa nämä menetetyt elinvuodet on laskettu yhteen. Luku ilmoitetaan 100 000:ta vastaavanikäistä kohden, jotta erikokoisten maakuntien luvut ovat vertailukelpoisia keskenään.

Suomalaisten

Asiantuntijat

Merkittävin

Ylipainon

Alkoholinkäytössä

Aivan

Mikä selittää maakunnalliset erot elintavoissa?

Elinajanodotetta

Tasoittaako sote-uudistus terveyserot?

Terveyserojen

Paineet