Kotimaa

Paraisten lasten­suojelun hätätila jatkuu: yhtäkään pätevää työn­hakijaa ei ilmaantunut – ”Mietityttää, miten

Lastensuojelun

”Tilanne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paraisten

Vaikeudet

”Vaikuttaa siltä, että työyhteisön sisällä on paljon kommunikaatio- ja yhteistyöongelmia”

Viime

Kaupunginjohtaja

Perheyksikköön