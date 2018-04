Kotimaa

Historiallinen terassikausi on alkamassa – pidempiä aukioloja ja löyhempiä sääntöjä anniskeluun

näyttää jo alkaneen pääkaupunkiseudulla. Aurinkoinen sää on saanut ravintolat asettelemaan ensimmäiset tuolit ja pöydät ulos, ja lisää luultavasti kärrätään terasseille, koska sääennuste lupailee viikonvaihteessa Helsinkiin jopa yli kymmenen asteen lämpötiloja.Tästä terassikaudesta on tulossa erilainen, sillä voimassa on uusi alkoholilainsäädäntö. Ravintolat ovat hakeneet terasseilleen innokkaasti jatkoaikaa eli mahdollisuutta jatkaa aukioloa kello 22:ta pidempään.Helsingissä terassit saavat olla auki joka tapauksessa kello 23:een saakka, sillä kaupunki päätti asiasta maaliskuussa https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005605160.html . Pidennettyä terassiaikaa kokeillaan Helsingissä kahden vuoden ajan.Uuden lain ansiosta ravintolat voivat lupaviranomaiselle ilmoituksen tekemällä anniskella sisätiloissa enintään kello neljään saakka. Alkoholijuomia saa nauttia kello viiteen saakka. Ravintola voi olla auki vaikka vuorokauden ympäri, mutta kello viiden jälkeen ei saa enää nauttia yli 2,8-prosenttisia alkoholijuomia.Aiemmin sisätilojenkin jatkoaikaan tarvittiin lupa. Terassin jatkoajalle ravintoloiden on yhä haettava lupaa.lupa- ja valvontaviraston Valviran mukaan aluehallintovirastoille on jätetty noin 300 jatkoaikahakemusta koskien terasseja ja aamiaisanniskelua. Valvira ei pysty teknisesti erottelemaan hakemusten laatua, mutta Valviran mukaan valtaosa hakemuksista koskee terasseja.”Hakemuksia on tullut jopa yllättävän paljon terassien jatkoajalle. Hakemuksista yli puolet on vielä käsittelemättä”, sanoo ylitarkastaja Juuso Nieminen https://www.hs.fi/haku/?query=juuso+nieminen Valvirasta.Anniskelulupa ulkotilaan voidaan myöntää kello neljään saakka kuten sisälläkin. Uuden lain mukana terassien jatkoajan kriteereistä ovat poistuneet maininnat ”ohjelmallisesta toiminta-ajatuksesta” ja ”korkeatasoisuudesta”. Nyt terassien jatkoaikaa arvioidaan vain siitä näkökulmasta, aiheuttavatko ne häiriötä ympäristölle.Tuleeko yhä useampi terassi olemaan auki myöhempään?”Riippuu siitä, millaisiin paikkoihin terassin jatkoaikoja haetaan”, Nieminen sanoo.”Kun korkeatasoisuuden ja ohjelmallisen toiminta-ajatuksen kriteerit poistuvat, toki ne voivat joiltain paikoilta viedä perusteen, minkä takia jatkoaikaa ei ole myönnetty. Mutta esimerkiksi asuintalon alakerrassa olevalla terassilla on edelleen samantyyppisiä ongelmia, eli paljonko se aiheuttaa haittaa asuinympäristölle. Tapauskohtaisesti harkitaan.”HOK-Elannon ravintolapalveluiden toimialajohtaja Jouko Heinonen https://www.hs.fi/haku/?query=jouko+heinonen on tyytyväinen Helsingin terassijoustoon.”Esimerkiksi ulkomaalaisten turistien on ollut vaikea ymmärtää sitä, että kymmenen jälkeen terassilla ei voi enää ruokailla, vaikka aurinko paistaa ja on lämmintä. Nyt sitä voidaan jatkaa tunnilla”, hän sanoo.Heinosen mukaan HOK-Elanto on hakenut myös kello 23:n ylittävää jatkoaikaa terasseilleen, jotka eivät sijaitse asuntojen välittömässä läheisyydessä.Uuden lain takia ravintoloiden kynnys perustaa pieniä kesäterasseja saattaa myös madaltua. Aiemmin asiakas itse ei ole saanut kantaa juomaansa ravintolan sisältä terassille, joka ei ole suoraan kiinni ravintolassa – esimerkiksi jalkakäytävän yli. Tarjoilijan piti viedä juoma. Nyt asia voidaan kirjata anniskelulupaan ja ravintolan omavalvontasuunnitelmaan.”On helpompaa perustaa pienempiä pisteitä. Varmaan se johtaa siihen, että sellaista pienempää ja kevyempää terassia tulee lisää”, sanoo varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi https://www.hs.fi/haku/?query=veli-matti+aittoniemi matkailu- ja ravintola-alan etujärjestöstä Marasta.

