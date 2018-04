Kotimaa

Porvoon tiekiistasurmasta on nostettu syytteet

Porvoon Sannaisissa tapahtuneesta henkirikoksesta on nostettu syytteet. Vuonna 1969 syntynyttä porvoolaismiestä syytetään taposta, laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta.



Henkirikos tapahtui viime lokakuussa pellolla Munkkalan ampumaradan lähellä. Poliisi on aiemmin kertonut, että 70-vuotias uhri asui ampumaradan lähistöllä.



Poliisin mukaan uhri oli ärsyyntynyt ampumaradalle johtavan tien käytöstä ja rakentanut tielle esteitä. Esitutkinnan mukaan henkirikos liittyi tiekiistaan.



Syytetty on tunnustanut poliisille aiheuttaneensa uhrin kuoleman. Mies on mielentilatutkimuksessa ja oikeudenkäynnin on määrä alkaa tämän kuun lopussa.